وفيات وإصابات.. حادث مروِّع ينتهي بمأساة على طريق "بيش - صبيا"

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت محافظة بيش اليوم حادثًا مروريًّا مروعًا، أدى لوفيات وإصابات، فيما باشرت الفِرق الإسعافية والجهات المختصة موقع الحادث، ونقلت المصابين.

ووفقًا للتفاصيل، فإن الحادث وقع بين مركبة صغيرة وشاحنة جنوب محافظة بيش بالطريق الدولي بيش - صبيا، ونتج منه ثماني إصابات، توفيت حالتان منها.

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