"بيليتش" يمنح لاعبي الفتح إجازة لمدة 6 أيام خلال فترة التوقف الدولي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 7:36 مساءً

قرر الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني للفتح منح لاعبي الفريق الكروي الأول إجازة لمدة 6 أيام عن التدريبات تزامناً مع فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023. يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد شهر أكتوبر موعداً لفترة التوقف الدولي الرابعة. وكانت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي قررت تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر، وذلك حرصاً منها على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل. يشار أن المنتخب السعودي سيقيم معسكراً إعدادياً في مدينة الغارف البرتغالية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023. ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر.

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