شكرا لقرائتكم خبر عن بين 100 دولة.. جناح المملكة الأفضل بمؤتمر الملاحة الفضائية في باكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية، عن فوز جناح المملكة بجائزة الأفضل من بين 100 دولة، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وكتب حساب الوكالة عبر منصة إكس، اليوم الجمعة: جناح السعودية في IAC2023؛ يفوز بجائزة أفضل جناح متفوقًا على أكثر من 100 جناح دولي مشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

مؤتمر الملاحة الفضائية

شاركت وكالة الفضاء السعودية في الدورة الـ74 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال المدة من 2 ـ 6 أكتوبر.

وتاأتي مشاركة المملكة لإبراز تجربتها الريادية في قطاع الفضاء وطموحاتها المستقبلية، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الدولية في مجال الفضاء وتقنياته.

ازدهار مجال الفضاء

أكد مختصون أن المملكة تعيش عصرا زاهرا وتقدما ملحوظا في مجال الفضاء، إذ جرى في فترة وجيزة إنجاز ما لا يمكن إنجازه في سنوات عديدة.

وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء 2023 الذي انطلق اليوم الاربعاء ويستمر لمدة أسبوع بأن المملكة أصبحت من الدول المنافسة في عدد من مجالات الفضاء وفروعه.

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