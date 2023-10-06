شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار في الكوادر البشرية..مذكرة تفاهم بين اتحاد الإعاقة البصرية و"إبصار" الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية وجمعية إبصار الخيرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاهتمام، والتركيز على اللاعبين وتأهيل الأبطال الممارسين لرياضات الإعاقة البصرية، والاستثمار في الكوادر البشرية والإمكانات المادية لكل من الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة الفرص لمستفيدي الجمعية بالمشاركة في أنشطة وفعاليات الإتحاد، واكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها، والإشراف التأهيلي على برامج تطوير الفئات المستهدفة التابعة للاتحاد وتقديم الاستشارات والدعم اللازم لتحقيق المستهدفات، ومشاركة المواهب في نشاطات الاتحاد من البطولات والأنشطة للفئات المستهدفة.

دعم ذوي الإعاقة البصرية

تسعى مذكرة التفاهم إلى ترجمة المطبوعات التعريفية واللوائح الخاصة باللاعبين والمطبوعات الإعلامية بطريقة "برايل"، واستقطاب عدد من اللاعبين واللاعبات من منسوبي الجمعية، للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة البصرية والمشاركة في المنافسات الرياضية.

إضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم رياضة الإعاقة البصرية، وتعزيز دورهم في المجتمع، والعمل على الخدمات التي يقدمها كلاً الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.