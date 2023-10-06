شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمطار بأمانة جدة تناقش الاستعدادات لموسم المطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الأمطار الدائمة بأمانة محافظة جدة، اجتماعها الدوري لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على محافظة جدة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 1445هـ.

وناقشت اللجنة الاستعدادات والفرضيات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

خطة الأمطار

تضمنت خطة الأمطار الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة.

بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز.