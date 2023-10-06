شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يصحب نظيره الكويتي في جولة بمعرض الرياض للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، عبد الرحمن المطيري، يصحبه وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم الجمعة، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام في رحاب جامعة الملك سعود.

وتجوّل الضيف والوفد المرافق في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه ما يزيد عن 1800 دار نشر من 32 دولة موزّعة على أكثر من 800 جناح عرض.

معرض الرياض للكتاب

استمع وزير الإعلام الكويتي إلى شرحٍ عن المعرض منذ انطلاقته في 28 سبتمبر، إذ تضمن المعرض باقةً من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجه الثقافي المتضمن أكثر من 200 فعالية، منها ندوات حوارية، وأمسيات شعرية تضم نخبةً من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة.

كما تضمن فعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية، إضافة إلى العروض المسرحية لمسرحياتٍ سعودية ودولية، كما يستضيف المعرض في فعالية "حديث الكتاب" نُخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعالياتٍ تعكس كافة عناصر الثقافة ومكوناتها.