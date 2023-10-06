شكرا لقرائتكم خبر عن خلال معرض الكتاب..السديس : نعمل على نشر الدين الإسلامي وتسامحه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي خلاله زيارته معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء أمس، أن رئاسة الشؤون الدينية أعدت خططًا متناغمة مع مسؤليتها الدينية والعلمية والإرشادية، بما في ذلك الخطب الدينية والدروس العلمية وترجمتها، والإفادة من مشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي الحرمين.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية أخذت على عاتقها تحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية المعتدلة إلى العالم، وتوضيح سماحة الإسلام وشمولية رسالته، وتطبيق قيادتنا للشريعة، وإعتزازهم بإعلاء كلمة الدين بكل الامكانات والوسائل.

وقال : "إن البيت الحرام متوجَّه المسلمين ومهوى أفئدة المؤمنين، على اختلاف أقطارهم وأمصارهم وأعراقهم وبلدانهم، في وحدة إسلامية جامعة، وقِبلة تتسامى أمامها كل النعرات والعصبيات والطبقيات وألوان التمييز".

نشر الدين الإسلامي

تابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: "نعمل على نشر الدين الإسلامي، ومحاسنه الحميدة، ووسطيته واعتداله وتسامحه، وفق خطط استراتيجية وأهداف مرسومة، لتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العالمية، وإبراز دورها الريادي في ترسيخ الثوابت الدينية والقيم الإنسانية.

وكشف أن رئاسة الشؤون الدينية أعدت خططًا متناغمة مع مسؤوليتها الدينية والعلمية، لإعداد مشاريع دينية علمية كبرى، بجمع دروس الحرمين الشريفين العلمية، وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي ألقيت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، إلى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، حفظًا لهذا التراث الإسلامي من الاندثار، ونفعًا للأمة من مضامينها الدينية وهداياتها.

جولة في معرض الكتاب

تجول رئيس الشؤون الدينية أثناء زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب في عدد من الأجنحة المشاركة، واستمع من القائمين عليها إلى شرح موجز عنها وعن مكوناتها، وأبرز الخدمات التي تقدمها لرواد المعرض، مبديًا إعجابه الشديد بما تضمنته تلك الأجنحة من المعروضات العلمية والفكرية والثقافية القيمة.

ودشن خلال جولته في جناح مكتبة الرشد، عددًا من الكتب العلمية، منها: كتاب "صناعة الأصولي"، "المحصل في تفسير سور المفصل" (الجزء الأول)، "المحصل في تفسير سور المفصل" (الجزء الثاني)، مثمِّنا دور الكتاب في تنمية الملكات وتفتيق القدرات.