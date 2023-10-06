شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة رئيس جمهورية كوريا السيد يون سيوك يول.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.