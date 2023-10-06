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موعد مباراة الأهلي القادمة عقب الفوز في ديربي جدة

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محمد الفلاح - بدأ متابعي الكرة ، بالتساؤل عن موعد مباراة الأهلي القادمة، وذلك عقب فوزه أمام الاتحاد في ديربي جدة بدوري روشن السعودي.

وحقق أهلي جدة الفوز أمام نظيره الاتحاد، بهدف دون رد، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ووصل الأهلي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 19 في المركزالرابع.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي

وسيواجه الأهلي نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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