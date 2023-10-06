شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة عقب الفوز في ديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ متابعي الكرة السعودية، بالتساؤل عن موعد مباراة الأهلي القادمة، وذلك عقب فوزه أمام الاتحاد في ديربي جدة بدوري روشن السعودي.

وحقق أهلي جدة الفوز أمام نظيره الاتحاد، بهدف دون رد، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ووصل الأهلي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 19 في المركزالرابع.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي

وسيواجه الأهلي نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.