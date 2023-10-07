انت الان تتابع ولي العهد والرئيس الكوري يبحثان أوجه العلاقات بين البلدَيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس جمهورية كوريا السيد يون سيوك يول.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد والرئيس الكوري يبحثان أوجه العلاقات بين البلدَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.