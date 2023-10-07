شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عدد من مروجي المخدرات وإحباط عمليات بحائل وجيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوالى ضربات الداخلية على مروجي المخدرات، إذ قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 160 كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة جازان قبضت الشرطة على مواطن بمحافظة فيفا لترويجه 65 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.