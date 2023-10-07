السعودية | معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يغرس في الطفل صفات “صقَّار المستقبل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يغرس معرض الصقور والصيد الدولي السعودي 2023 في الطفل، روح التحدي، وتنمية التركيز، وخوض تجربة ثرية تجمع بين التحديات الرقمية والجسدية، وذلك من خلال لعبة “سباق الصقور”؛ إحدى ألعاب منطقة الطفل.

وتستند اللعبة إلى محاكاة الطفل لرحلة صقرين على الشاشة، ومن خلال ضغطه على دواسة قدم تزيد من سرعة وتباطؤ الصقرين، مصادفاً أثناء طيرانه عقبات عدة يستوجب عليه تخطيها إلى حين الوصول لخط النهاية.

واعتاد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على تخصيص منطقة للطفل تحت مسمى “صقار المستقبل”، وعرض ألعاب عدة ومنوعة ترتبط بالصقر وبكل ما يتعلق به، وبما يناسب مراحل الطفل العمرية، مستعينًا بالتقنية التي تجعلها محل إقبال ومشاركة.

ويُقام المعرض في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 أكتوبر وعلى مساحة بلغت 38 ألف متر مربع، مشتملًا على أكثر من 20 جناحاً منوعاً، سعيًا من المعرض إلى استقطاب كافة الهوايات وقضاء أوقات ممتعة، تمزج الفائدة بالثقافة، حيث يهدف المعرض إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال القادمة، كما يسهم في تعزيز هواية الصقارة، وينقلها للعالم والأجيال الجديدة، من خلال تسليط الضوء على الصقور والصيد والهوايات المرتبطة بها، وإحياء الإرث السعودي العريق الذي ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.