السعودية | وكالة الفضاء السعودية تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وكالة الفضاء السعودية مشاركتها في النسخة الرابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، التي عقدت خلال الفترة 2 – 6 أكتوبر في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وكالات ومنظمات الفضاء العالمية وصناع القرار ورؤساء الشركات ورواد الأعمال وقادة قطاع الفضاء؛ لتبادل الآراء والأفكار وإيجاد الحلول لعددٍ من أبرز القضايا الدولية في مجالات الفضاء، واستشراف مستقبل الابتكار على الصعيد العالمي.

وأبرزت مشاركة الوكالة بجناح المملكة في المعرض المصاحب للمؤتمر، دور المملكة الريادي في مجال الفضاء، ودعم وتمكين الكوادر الوطنية في قطاعات الفضاء وتقنياته، متناولين جهود الوكالة في إطلاق برامج الفضاء لتحقيق مستهدفاتها، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، خاصة في مجالات تعزيز الاستدامة والابتكار، إضافة إلى تمكين التعاون الدولي من أجل تعزيز مخرجات الاتفاقيات والبرامج المشتركة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت المستشارة بوكالة الفضاء السعودية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة مشاعل الشميمري في جلسة حوارية مع قادة قطاع الفضاء في العالم بعنوان “التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة”, لمناقشة قيادات الفضاء حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحييدها وأهم الفرص, التي تتمتع بها الدول والجهات للاستفادة من القطاع ودعم الجهود المشتركة لتعزيز اقتصاد الفضاء وتحسين جودة الحياة على الأرض.

ونظمت الوكالة، خلال أعمال المؤتمر، جلسة بعنوان (التجارب العلمية خلال مهمة الفضاء SSA-HSF1: استعراض التجارب وأثرها) شارك فيها رائد الفضاء السعودي علي القرني، والدكتور خالد أبو خبر، والدكتور بدر شيرة، والدكتور أشرف فرحات، والدكتورة وجدان الأحمدي، كباحثين مشاركين في مهمة السعودية للفضاء, حيث أكدت الجلسة على أهمية الاستفادة من نتائج التجارب في تطوير الأبحاث العلمية، على دور الباحثين السعوديين في تطوير المشاريع الفضائية الوطنية، والخروج بعدد من التوصيات لتطوير تجارب جديدة للمهمات المستقبلية.

كما عقدت الوكالة في جناح المملكة المقام في معرض المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع وكالات الفضاء العالمية وشركات ومنظمات في هذا القطاع لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الدولية في مجال الفضاء وتقنياته.

وتسعى الوكالة لبناء شراكات دولية مع مختلف الدول وقادة قطاع الفضاء في مجال الأبحاث العلمية والابتكار وتبادل الخبرات والتقنيات والسعي لتعزيز القدرات المشتركة بالقطاع واستعراض التجارب السعودية في قطاع الفضاء والتعاون في صناعة الفضاء.

يذكر أن وكالة الفضاء السعودية من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية للتواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية، لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لتبادل المعلومات والأفكار، والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الاستراتيجيات، والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء وآفاق استكشافه.