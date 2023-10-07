السعودية | 169 ألف ريال قيمة 3 صقور في الليلة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت الليلة الثانية من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الرابع، بيع ثلاثة صقور بمبلغ 169 ألف ريال؛ وهو المزاد المخصص للطرح المحلي، وينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) على مدى 45 يوماً، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح المجيرمة للطاروح طارق الثعلبي، وتم بيعه بمبلغ 60 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني شاهين قرناس طرح ظلم للطاروحين علي الخراصي وناصر العضياني، وتم بيعه بمبلغ 34 ألف ريال، وكان الختام مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الشبعان للطاروح سلطان الجهني، وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال.

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في الخليج 365 (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيداً أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.