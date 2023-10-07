السعودية | ثغرات أمنية في “HP” بالأندرويد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، بوجود ثغرات أمنية في أحد منتجات “HP”، داعياً إلى سرعة إجراء التحديثات الخاصة بها.

وأوضح المركز، أن شركة HP أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج “HP LIFE Android Application”، الذي يتيح دورات تدريبية مجانية لمهارات الأعمال الرقمية والتسويق.

وعن خطورة تلك الثغرات، أكد أنه يمكن للمهاجم استغلالها في رفع وترقية صلاحيات المُستخدم، وإفشاء المعلومات، ما يشكل خطراً على البيانات الشخصية.