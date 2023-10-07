انت الان تتابع الأميرة هيفاء الفيصل تفتتح غداَ المؤتمر الدولي الخامس "للحفاظ على صحة المرأة" الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:16 صباحاً

تنطلق غدا الأحد 8 أكتوبر 2023 م فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لأمراض النساء والولادة، تحت شعار "الحفاظ على صحة المرأة "، والذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة ، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين من داخل وخارج المملكة ، ويُقدم به "18"محاضرة و"3" ورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وسيناقش هذا المؤتمر الصحة العامة للمرأة وآخر المستجدات والأبحاث المتخصصة في طب النساء والولادة ، والإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد ، علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل ، بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل ، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم . كما سيشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضًا للأوراق البحثية المتقدمة ، فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة ، بالإضافة إلى التطرق لأفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص. ويستهدف هذا المؤتمر كافة الكوادر المتخصصة في أمراض النساء والولادة ، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ، وأطباء الأطفال وفرق التمريض لهذه التخصصات ، علاوة على أخصائيي التغذية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة هيفاء الفيصل تفتتح غداَ المؤتمر الدولي الخامس "للحفاظ على صحة المرأة" الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.