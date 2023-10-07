انت الان تتابع 9 قتلى بقصف شمال غرب سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استمر القصف على مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا، ما تسبّب في مقتل تسعة مدنيين إضافيين، وجاء ذلك رداً على هجومٍ بطائرة مسيّرة في اليوم السابق على الكلية الحربية في حمص والذي خلف أكثر من 100 قتيل.

من جهته، نفّذ الجيش التركي غارات جديدة في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الإدارة الذاتية الكردية.

الهجوم على الكلية الحربية في مدينة حمص الواقعة في وسط البلاد والخاضعة لسيطرة دمشق، إحدى أكثر الهجمات دموية ضد الجيش منذ بدء الحرب عام 2011.

وتجمّع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر أمام المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم.

وإثر الهجوم، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى وضحايا أرضاً وجرحى يستغيثون بينما تُسمع في الخلفية أصوات رشقات نارية.

وأدّى الهجوم إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال، وإصابة 277 آخرين، بحسب السلطات.

من جانبه، أورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 123، بينهم 54 مدنياً ضمنهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط، وأحصى كذلك إصابة 150 آخرين بجروح.

وحضر وزير الدفاع علي محمود عباس، مراسم التشييع، الجمعة، بعدما نجا من الهجوم.

وأكّد شاهد عيان من أهالي الضحايا لفرانس برس، أن عباس كان حاضراً خلال حفل التخرج، وغادر قبل دقائق من القصف.