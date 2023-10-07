انت الان تتابع ‏"تطاير الشرر منها".. شاهد لحظة انزلاق طائرة على مدرج مطار أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:42 صباحاً

قالت السلطات الأمريكية: إن طائرة ركاب تابعة لشركة فيديكس انزلقت على مدرج الهبوط بمطار في ولاية تينيسي، وذلك بعد تعطّل جهاز الهبوط. وحسب شبكة "أيه بي سي نيوز": وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي لحظة هبوط طائرة من طراز بوينج 757 في مطار تينيسي. ويظهر الفيديو المتدوال تطايرَ الشرر من الطائرة أثناء سيرها على المدرج، قبل أن تنزلق إلى منطقة عشبية دون وقوع إصابات. وقالت شرطة تشاتانوغا، في بيان لها: "كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص، وقد تمكّنوا من الخروج بسلام من الطائرة بعد هبوطها.

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