الصحف العالمية تسلّط الضوء على هزيمة الاتحاد وفوز الأهلي في الديربي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:47 صباحاً

‬تفاعلت صحفٌ ومواقع عالمية مع هزيمة الاتحاد بقيادة الفرنسى "كريم بنزيما"، بالأمس في ديربي جدة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي. وخسر الاتحاد، أمس الجمعة، أمام نظيره الأهلي بنتيجة "1/0"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وقالت صحيفة "footmercato" الفرنسية: "صدمة في مباراة القمة بالسعودية؛ فقد خسر الاتحاد على أرضه أمام الأهلي بنتيجة "0-1"، بالإضافة إلى حرمان "كريم بنزيما" من هدفين تم إلغاؤهما". وكتب موقع "TUDN" الإسباني: "بالرغم من عودة بنزيما من الإصابة، إلا أنه لم يستطع منعَ هزيمة الاتحاد على أرضه، فقد سقط فريقه أمام الأهلي. وقال موقع "daily Sports": "فريق فيرمينو يتفوّق على فريق بنزيما؛ فقد هزم الأهلي الاتحادَ بمنافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وبالرغم من استحواذ الاتحاد على الكرة بشكل أكبر، إلا أن الأهلي لعب بشكل أكثر قوة وأتيحت له فرص أكبر للتسجيل. وعلقت صحيفة "the national": "بالرغم من عودة بنزيما لكن الاتحاد يخسر أمام الأهلي، لم تكن عودة حامل الكرة الذهبية كريم بنزيما من الإصابة كافية لمنح الاتحاد الفوز على غريمه الأهلي في جدة في الدوري السعودي الممتاز.

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