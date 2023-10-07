استشهاد فلسطينيَّيْن في قصف إسرائيلي شرق قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:48 صباحاً

استشهد فلسطينيان، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق قطاع غزة. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين في قصف إسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق، شنَّتْ طائراتُ الاحتلال الإسرائيلي سلسلةً من الغارات على مناطق متعدّدة في القطاع، مخلّفة أضرارًا في ممتلكات الفلسطينيين.

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