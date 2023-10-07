مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى حرارة بـ"42" مئوية.. والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:01 صباحاً

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء "42" مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة "13" مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في مكة المكرّمة والأحساء "42" مئوية، والدمام وبريدة والصمان والعلا وحفر الباطن "41" درجة، والمدينة المنورة والتنهات ووادي الدواسر والخرج والدهناء "40" درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ"13" مئوية، تليها أبها "15" درجة، والباحة "17" درجة، ثم الطائف "18"، وطريف "19" درجة. وسجلت جدة والقنفذة أعلى نسبة رطوبة "95%".

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