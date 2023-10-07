شاهد.. هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين في مناطق قرب قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:04 صباحاً

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، هروباً جماعياً لمستوطنين إسرائيليين في مناطق قرب قطاع غزة، السبت. يأتي الهروب بالتزامن مع "العملية المشتركة" التي تنفّذها حركة حماس. كما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس"، بفرار المئات من سكان قطاع غزة من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل، بعد إطلاق وابلٍ من الصواريخ من القطاع. وشُوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد طلب من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم. وفي بيانٍ لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب". وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "حماس تشن حرباً على دولة إسرائيل".

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