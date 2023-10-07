انت الان تتابع زلزال بقوة "6.3" درجات يضرب جنوب المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:05 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته "6.3" درجات على مقياس ريختر، العاصمةَ المكسيكية "مكسيكو سيتي"، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات. وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن مركز الزلزال يقع قرب بلدة "ماتياس روميرو" في ولاية واهاكا جنوبي المكسيك، وعلى عمق "108" كيلومترات. يُذكر أن آخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود إلى سبتمبر 2017، وضرب حينها العاصمة "مكسيكو سيتي"، وولايتَيْ "موريلو، وبويبلا" المجاورتين، وحصد 370 قتيلًا.

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