بالفيديو.. محاصرة جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:34 صباحاً

أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، عدداً من العسكريين الإسرائيليين محتجزين داخل قاعدة قرب قطاع غزة، السبت. وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عدداً من القتلى ومئات المصابين، وعدداً غير معروف من الرهائن، وفق "سكاي نيوز". وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب، ثم بدأت هجوماً على "حماس" في قطاع غزة.

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