انت الان تتابع ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:36 صباحاً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم، إلى أربعة شهداء. وفي ذات السياق استشهد فلسطيني، اليوم، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الإندونيسي شمال القطاع؛ ما أدّى إلى استشهاد أحد العاملين فيه، وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين، إضافة إلى تعطل محطة الأكسجين.

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