انت الان تتابع "بيئة مكة" تدرّب 20 من طالبات الأحياء بعلوم جامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 9:01 صباحاً

أنهى فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تدريبَ طالبات قسم الأحياء من كلية العلوم في تخصص "النبات - والحيوان" بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح مديرُ عام الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن 20 طالبة دُرّبن لمدة أسبوعين ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجامعة في مجال التعليم والتدريب، وبهدف كسب ورفع المهارات العلمية والعملية للطالبات، وتعزيز دورهن في مختلف تخصصاتهن. وأشار "الخليف" إلى أن هذا التعاون التكاملي بين الجهات البحثية والتعليمية وبين الجهات التنفيذية؛ يهدف إلى زيادة الاقتصاد المعرفي، وتحقيق رؤية المملكة 2030م بنقل المعلومات ومساعدة المتدربين والمتدربات على زيادة تنمية المهارات. من جانبه أوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالله الصبحي؛ أن البرنامج التدريبي المعدّ من قبل إدارة البيئة بالفرع تشارك فيه إدارة الزراعة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة يشمل ورشًا من متخصّصين في مجالات مختلفة؛ مثل التعريف بالتنوع الأحيائي بالمملكة، والنظام البيئي لتنمية الغطاء النباتي "الخاص بالنبات"، وتنمية الحياة الفطرية "الخاص بالحيوان"، ومحاضرات عن "العيادات البيطرية"، و"الثروة السمكية"، و"النباتات واستزراعها وطريقة العناية بها وريّها"، بالإضافة إلى تعريف بعمل الوزارة ودورها والجهات التابعة لها وهيكلها التنظيمي، والتخطيط الإستراتيجي بمجالات العمل، والتواصل في بيئة العمل، وطرق جمع البيانات وتحليلها، والمتابعة والإنجاز في بيئة العمل، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاتل والمزارع والعيادات البيطرية.

كانت هذه تفاصيل خبر "بيئة مكة" تدرّب 20 من طالبات الأحياء بعلوم جامعة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.