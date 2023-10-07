شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طالبات جامعة المؤسس على علاج الحيوانات والاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، التدريب لطالبات قسم الأحياء من كلية العلوم في تخصص ( النبات – والحيوان ) بجامعة الملك عبد العزيز بجدة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن 20 طالبة دُربن لمدة أسبوعين ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجامعة، في مجال التعليم والتدريب، بهدف كسب و رفع المهارات العلمية و العملية للطالبات و تعزيز دورهن في مختلف تخصصاتهن.

تنمية المهارات

أشار " الخليف إلى أن هذا التعاون التكاملي بين الجهات البحثية والتعليمية وبين الجهات التنفيذية، يهدف إلى زيادة الاقتصاد المعرفي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، بنقل المعلومات ومساعدة المتدربين والمتدربات على تنمية مهاراتهم.

وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالله الصبحي، أن البرنامج التدريبي المعد من قبل إدارة البيئة بالفرع، شمل ورشًا من متخصصين في مجالات مختلفة مثل : التعريف بالتنوع الأحيائي بالمملكة، والنظام البيئي لتنمية الغطاء النباتي " الخاص بالنبات" ، وتنمية الحياة الفطرية " الخاص بالحيوان"، و محاضرات عن العيادات البيطرية والثروة السمكية والنباتات واستزراعها وطريقة العناية بها وريّها.

بالإضافة إلى تعريف بعمل الوزارة ودورها والجهات التابعة لها وهيكلها التنظيمي، والتخطيط الإستراتيجي بمجالات العمل، والتواصل في بيئة العمل، وطرق جمع البيانات وتحليلها ، والمتابعة والإنجاز في بيئة العمل، كما تضمن زيارات ميدانية للمشاتل والمزارع والعيادات البيطرية.