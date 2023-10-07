السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك بجناح تعريفي وتوعوي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بنسخته الخامسة والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بملهم -شمال مدينة الرياض- في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة كالطائرات بدون طيار والدوريات الذكية والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الجناح تقديم عروض توعوية وتثقيفية لتعزيز قيم المحافظة على البيئة، وتوعية الزوار بأهمية حمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتعريف بعقوبات وضوابط الصيد ومخالفاته.‫