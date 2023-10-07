السعودية | أعلاها 42 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المُسجلة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ42 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة والأحساء 42 درجة مئوية، العلا وحفر الباطن وبريدة والدمام 41، المدينة المنورة ووادي الدواسر والخرج والدهناء 40 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وحائل والمجمعة 39 درجة مئوية، جدة وبيشة 37، أبها والباحة 28، السودة 23 درجة مئوية.

وأردف: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 13، أبها 15، الباحة 17، الرياض 23، ينبع والأحساء 27، جدة والمدينة المنورة 28، مكة المكرمة 29، جازان 30 درجة مئوية.