ما عقوبة نقل ركابٍ يزيدون على العدد المحدد برخصة السير؟ "أمن الطرق" توضّح

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #الوقاية_أمان، أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أن نقل ركابٍ يزيدون على العدد المحدد في رخصة السير، مخالفة مرورية؛ مشيرة إلى عقوبتها.

وأوضحت "أمن الطرق"، عبر حسابها على "إكس": "نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية"؛ مبينة أن العقوبة في هذه الحالة غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال.

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