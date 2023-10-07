غارات إسرائيلية متتالية وانفجارات عنيفة تهزّ قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 11:43 صباحاً

شنّ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي غاراتٍ متتاليةً أدت إلى وقوع انفجارات عنيفة في قطاع غزة. وكان قد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم، إلى أربعة شهداء. أكّد الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس، حقَّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

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