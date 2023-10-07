الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في كافة المستشفيات لمواجهة عدوان الاحتلال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 11:44 صباحاً

أعلنت وزيرةُ الصحة الفلسطينية "مي الكيلة"، اليوم السبت، حالةَ الطوارئ في كافة المستشفيات الفلسطينية. وأوعزت الوزيرة "الكيلة" لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم. وأضافت، في بيان صدر عن الوزارة: أن "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة، جراء العدوان الذي يشنّه الاحتلال في الوقت الحالي".

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