انت الان تتابع ٥ ملم زئبق توازي 20%.. "النمر": إنقاص الضغط المرتفع يقلل من حدوث جلطات القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 12:02 مساءً

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن العمل على إنقاص الضغط المرتفع يساهم في تقليل حدوث جلطات القلب. وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إنقاص الضغط المرتفع بـ٥ ملم زئبق فقط يقلل حدوث جلطات القلب ٢٠%". وتابع يقول: "المعنى: ارتفاع الضغط البسيط يؤثر على القلب بدرجة كبيرة".

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