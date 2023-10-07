شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال سيدفع ثمنه الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطر بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.



وفي بيان للأمانة العامة، أكدت الرابطة أنَّ التصعيد والعنف المتبادل سيدفع ثمنه الجميع، مهيبة بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل وإيقاف كل الممارسات التي تُقَوّض فُرَصَ السلام، وصولاً إلى حلّ هذه القضية المصيرية التي تُعَدُّ في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.