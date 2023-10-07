السعودية | ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق.. بئر زمزم أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته الروحية وارتباطه في وجدان المسلمين ولم يجف ماؤه منذ 5 آلاف عام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “الإخبارية”، تقريرا حول بئر زمزم الذي يضخ 18 لترا في الثانية الواحدة.

وذكرت أن بئر زمزم نبع ماؤه في واد موحش بين قدمي إسماعيل عليه السلام ليروي منها عطشه.

وبينت أن بئر زمزم يبعد عن الكعبة المشرفة بمسافة 21 مترا فقط، ويمتد عمقه إلى 30 مترا.

وأفادت بأنه على مر التاريخ حظي بئر زمزم بعناية الخلفاء والملوك والأمراء، وجرت عليها تحسينات كبيرة تليق بمكانتها.

وأوضحت أنه في عهد الملك عبدالعزيز خصص مبنى للبئر ليكون سبيلا يصل من خلاله الناس إلى بئر زمزم، ثم حول المبنى إلى قبو ينزل الناس إليه.

وأكدت أنه في عهد الملك فهد أغلق القبو ووضعت علامة تحدد موقع البئر.

وأشارت إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يعد نقلة نوعية في تاريخ السقاية ليصبح زمزم في متناول حجاج بيت الله الحرام.