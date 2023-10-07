السعودية | “الزكاة والضريبة والجمارك” تحبط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبد العزيز ومطار الملك خالد من إحباط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة داخل أحشاء مسافرَين قدما إلى المملكة.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.