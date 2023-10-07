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محمد الفلاح - موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي، يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة نسخة جديدة من ديربي جدة، يجمع بين الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2024.

يعود الديربي من جديد وسط شوق عشاق كرة القدم في المملكة سواءً من جمهور العميد أو الراقي، حيث عاد الأخير لدوري روشن بعد قضاء الموسم الماضي في دوري يلو الذي فاز به وعاد عودة الأبطال.

كانت بداية نادي الاتحاد للموسم الجديد قوية، لكنه بدأ التراجع في الأسابيع الأخيرة بعد أن سيطر على الصدارة لجولات، حيث تراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر.

على الجانب الآخر، لا يسير الأهلي السعودي بخطى ثابتة في الموسم الجديد ويعاني من تذبذب المستوى، ليقع في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

متى مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي هو الجمعة 6 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي من خلال قناة SSC 1.

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC 1 HD.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الأهلي

يعود النجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم الاتحاد في ديربي جدة ضد الأهلي، بعد أن غاب عن العميد في المباريات الأخيرة للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على التشكيل التالي..

تشكيلة الاتحاد ضد الأهلي: 3-4-1-2

مارسيلو غروهي

حسن كادش - عمر هوساوي - لويز فيليبي

مهند الشنقيطي - فابينيو - نغولو كانتي - مد الله العليان

رومارينيو

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماتياس يايسله على التشكيل التالي في مباراة الديربي.

تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد: 4-4-2

إدوارد ميندي

سعد يسلم - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي

فرانك كيسيه - محمد المجحد

ألان سانت ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

روبيرتو فيرمينو

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024

البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

وما زالت مشاركة قائد الاتحاد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما غير مؤكدة، إذ ما زال يواصل برنامجه التأهيلي، لكن سيعود إلى صفوف الاتحاد نجما المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

أما الأهلي فرغم بدايته القوية، إلا أنه لم يعرف طريق الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام النصر برياعية قبل أن يفرض عليه الاتفاق التعادل السلبي، ويأمل أن يستعيد توازنه ويعود لسكة الانتصارات عبر بوابة منافسه التقليدي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال، في حين يأتي الأهلي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

ومع أن الاتحاد لم يقدم المستوى المأمول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق الأهم وهو الفوز، حتى مباراته الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر خلالها بالتعادل ليفقد بسببه الصدارة، ويتطلع بذلك إلى استعادة نغمة الفوز والبقاء قريبًا من الهلال المتصدر.