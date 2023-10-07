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ميندي ينجح في قطع الطريق على " كابوس بنزيما "

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محمد الفلاح -  

نجح الدولي السنغالي ادوارد ميندي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في قهر الذكريات السلبية التي عاشها أمام الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة وقاد الراقي لحسم ديربي جدة امس الجمعة بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ميندي يقضي على كابوس بنزيما

وتصدى حارس مرمى السابق لأربعة تصويبات من جانب لاعبي اتحاد جدة وحرم بنزيما من هز الشباك على الرغم من أن قائد الريال السابق هز شباك ميندي من قبل بخمسة اهداف منها هاتريك خلال ثلاثة مباريات جمعت بين الملكي والبلوز في نسختي من عامي 2020-2021.

وسبق وأن اسهم بنزيما بأهدافه الخمسة في اقصاء دراماتيكي للبلوز من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 حيث خسر رفقاء ميندي ذهابًا في ستامفورد بريدج 1-3 بهاتريك بنزيما قبل ان يغادروا في الاياب رغم فوزهم 3-2.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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