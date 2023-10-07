شكرا لقرائتكم خبر عن ميندي ينجح في قطع الطريق على " كابوس بنزيما " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

نجح الدولي السنغالي ادوارد ميندي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في قهر الذكريات السلبية التي عاشها أمام الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة وقاد الراقي لحسم ديربي جدة امس الجمعة بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ميندي يقضي على كابوس بنزيما

وتصدى حارس مرمى تشيلسي السابق لأربعة تصويبات من جانب لاعبي اتحاد جدة وحرم بنزيما من هز الشباك على الرغم من أن قائد الريال السابق هز شباك ميندي من قبل بخمسة اهداف منها هاتريك خلال ثلاثة مباريات جمعت بين الملكي والبلوز في نسختي من دوري أبطال أوروبا عامي 2020-2021.

وسبق وأن اسهم بنزيما بأهدافه الخمسة في اقصاء دراماتيكي للبلوز من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 حيث خسر رفقاء ميندي ذهابًا في ستامفورد بريدج 1-3 بهاتريك بنزيما قبل ان يغادروا في الاياب رغم فوزهم 3-2.