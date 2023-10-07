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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي بث مباشر .. يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي بث مباشر.. يلا شوت، ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الثوب المحلي مجددًا، مساء اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الأخدود، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024.

ويدخل الزعيم مباراة اليوم، بروح معنوية كبيرة بالفوز الذي حققه خارج الديار ضد ناساجي الإيراني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل رجال المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، في تحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل الزعيم حاليًّا مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، بعدما انتزع التعاون القمة مؤقتًا برصيد 22 نقطة إثر فوزه الأخير في الجولة الحالية انتظارًا لما تسفر نتيجة لقاء الزعيم اليوم.

المقابل يسعي الأخدود، إلى تحقيق المفاجأة وإيقاف قطار الزعيم بنتيجة إيجابية.

ويحتل نادي الأخدود، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي

تنطلق مباراة الهلال والأخدود، في الخامسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير «هذلول بن عبد العزيز» الرياضية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مباريات دوري روشن.

ويدخل الزعيم مباراة اليوم أمام الأخدود، من أجل مواصلة الانتصارات، بعد أن حقق الفوز على فريق «ناساجي» الإيراني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت الفريقين خارج الديار.

في المقابل يسعى فريق الأخدود، لتحقيق الفوز وإيقاف قطار انتصارات الهلال، وتحقيق نتيجة إيجابية، ويحتل الأخدود، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب «دوري روشن»، ويحتل الفريق الأزرق، وصافة جدول الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود ضد الهلال بالدوري السعودي

تنقل مباراة الأخدود ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة ssc، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي روشن.

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

يدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة انتصارات محلية وآسيوية؛ سعيًا وراء ثلاث نقاط جديدة تضمن له استعادة صدارة دوري المحترفين، التي يحتلها التعاون بفارق نقطتين.

أما فريق الأخدود يلعب مباراة اليوم مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، للخروج بنتيجة إيجابية، تعوض تراجعه في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.