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خيسوس يستقر على بديل نيمار في مباراة الأخدود.. مفاجأة مدوية

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محمد الفلاح - فجرت عدة تقارير صحفية، مساء اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى وضع البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، بديلًا لـ نيمار في مباراة الأخدود.

خيسوس يستقر على بديل نيمار في مباراة الأخدود.. مفاجأة مدوية

ومن المقرر أن يقع الهلال، ضيفا ثقيلا على الأخدود، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “” فإن خيسوس قرر وضع سيرجي سافيتش خلف، ألكسندر ميتروفيتش لتعويض غياب الجناح نيمار دا سيلفا عن مواجهة الأخدود اليوم.

وعلى صعيد متصل يغيب نيمار دا سيلفا، عن مواجهة الهلال والأخدود اليوم، بسبب مغادرته إلى بلاده من أجل استقبال مولودة جديدة في البرازيل.  

الجدير بالذكر يقع نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة من 8 جولات حيث حقق الأزرق 6 انتصارات وتعادلين ولم يتعرض للهزيمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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