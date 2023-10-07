شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يستقر على بديل نيمار في مباراة الأخدود.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت عدة تقارير صحفية، مساء اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى وضع البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، بديلًا لـ نيمار في مباراة الأخدود.

خيسوس يستقر على بديل نيمار في مباراة الأخدود.. مفاجأة مدوية

ومن المقرر أن يقع الهلال، ضيفا ثقيلا على الأخدود، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” فإن خيسوس قرر وضع سيرجي سافيتش خلف، ألكسندر ميتروفيتش لتعويض غياب الجناح نيمار دا سيلفا عن مواجهة الأخدود اليوم.

وعلى صعيد متصل يغيب نيمار دا سيلفا، عن مواجهة الهلال والأخدود اليوم، بسبب مغادرته إلى بلاده من أجل استقبال مولودة جديدة في البرازيل.

الجدير بالذكر يقع نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة من 8 جولات حيث حقق الأزرق 6 انتصارات وتعادلين ولم يتعرض للهزيمة.