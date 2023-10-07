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من هي الإنجليزية ليان روب لاعبة اتحاد جدة؟

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محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي يوم أمس الجمعة عن التعاقد مع اللاعب الانجليزي ليان روب مدافعه نادي الانجليزي لتدعيم صفوف سيدات العميد في دوري روشن للسيدات الذي ينطلق يوم 13 اكتوبر الجاري.

من هي ليان روب لاعب اتحاد جدة الجديدة؟

وأعلن الحساب الرسمي لسيدات الاتحاد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها "ليان روب تنضم لكتيبة النمور"

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وتحدثت اللاعب الانجليزية في اعلان تقديمها قائلة:" يقولون أنني مدافعة قوية قليلًا، أملك شعف كبير في لعبي، مجتهدة وآمل إضافة الإبداع ايضًا".

وتعد ليان ثالث صفقات سيدات الاتحاد السعودي عقب التعاقد مع المدافعة النيجيرية الدولية آشلي بلمتر، واللاعبة المغربية الدولية سلمى أماني في ظل سعيهم لتقديم مردود جيد الموسم القادم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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