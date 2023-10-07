شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتمرد على الهلال.. هل اقتراب رحيل نجم السامبا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صفحي سعودي، مساء اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل في كواليس سفر الدولي البرازيلي نيمار، مهاحن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى البرازيل.

كواليس سفر نيمار إلى البرازيل

وفقًا للمعلومات الواردة من جانب الرياضي "عبدالرحمن الفريح"، فإن البرازيلي نيمار جونيور، تمرد على الهلال، وليس سافر بموافقة إدارة الفريق برئاسة فهد بن نافل.

وكتب الفريح، بموقع التدوينات القصيرة "X": "اللاعب العالمي المتمرد ابلغهم في تمرين قبل امس إنه لايريد ان يلعب في مواجهة اليوم ووافقوا".

واضاف: "المفاجأة هو سفره دون اخذ اذن مسبق وكان الوضع مربك طوال يوم امس بسبب الضغط الجماهيري حول سفر اللاعب المفاجئ الذي كان بسبب قدوم مولودته".

الجدير بالذكر يقع الزعيم ضيفا على نظيره الأخدود، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.