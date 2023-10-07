شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال آسيا.. نجم النصر يفوز بجائزة نجم المستقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في اقتناص جائزة نجم المستقبل في الجولة الثانية دن دوري أبطال آسيا بدور المجموعات بعد المستوى التميز الذي بدى عليه.

دوري أبطال آسيا.. حارس النصر يفوز بجائزة نجم المستقبل

وفاز الحارس الدولي نواف العقيدي، حامي مرمى العالمي، بجائزة نجم المستقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وعلى صعيد متصل فاز النصر على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، مساء الاثنين الماضي، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2024 والتي تضم بجانبهما الدحيل القطرى وبرسيبوليس الإيراني.