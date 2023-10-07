اخبار السعوديه

مورينيو يشيد بدور رونالدو في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يشيد بدور رونالدو في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي رونا الإيطالي، بدور الدولي البرتغالي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في تطوير الكرة .  

مورينيو يشيد بدور رونالدو في الدوري السعودي

وقال مورينيو: "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك، وأعطى منظورًا مختلفًا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه، لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقًا".

الجدير بالذكر كان مورينيو مدربًا لرونالدو، في فترة تواجده بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا