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محمد الفلاح - أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي رونا الإيطالي، بدور الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في تطوير الكرة السعودية.

مورينيو يشيد بدور رونالدو في الدوري السعودي

وقال مورينيو: "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك، وأعطى منظورًا مختلفًا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه، لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقًا".

الجدير بالذكر كان مورينيو مدربًا لرونالدو، في فترة تواجده بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.