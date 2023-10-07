شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مورينيو من التدريب في الدوري السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، عن موقفه النهائي من التدريب في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

موقف مورينيو من التدريب في الدوري السعودي.. مفاجأة كبرى

وقال مورينيو، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، فتح الباب لعمالقة أوروبا من أجل التواجد في الدوري السعودي، مضيفًا أنه سيتواجد في الدوري السعودي عندما يتيح الوقت، قائلًا "لا أعرف متى، ولكني متأكد من ذلك".

وأكد مورينيو، أنه رفض العمل في السعودية خلال الموسم الجاري 2023-24، من أجل الاستمرار مع روما للموسم الثالث، بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وتابع: "الأبواب مفتوحة أمامي دائمًا في السعودية، أريد أن أشعر بالتطوير هناك."

وأتم حديثه مؤكدًا: "بدأ كثير من اللاعبين، ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم، بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم، في الحضور؛ لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي، بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضًا".