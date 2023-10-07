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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والأخدود يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يستقبل الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية نظيره الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2024.

منذ التعثر أمام ضمك، عاد الموج الأزرق مرة أخرى واستعاد توازنه بـ3 انتصارات على التوالي محليا وآسيويا جعلته يصل إلى صدارة دوري روشن من جديد.

التعاون خط مؤقتًا الصدارة، لكن فوز الهلال على الأخدود سيضمن له المركز الأول قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، وسيبعده عن الاتحاد الذي خسر الديربي من الأهلي والنصر الذي تعادل مع أبها.

لدى كتيبة المدرب جورجي جيسوس 20 نقطة، أما الاتحاد والنصر والأهلي فلكل منهما 19 نقطة ومباراة أزيد، لذلك فمباراة الأخدود فرصة مثالية للهلال للابتعاد بالصدارة.

متى موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والأخدود مساء السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

أما موعد انطلاق القمة المرتقبة فهو السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2024؟

مباراة الهلال والأخدود ستكون منقولة مجانًا داخل السعودية من خلال قناة SSC1 SD بجودة صورة عادية ومن دون التغطية الحية قبل وبعد اللقاء.

أما لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، أو إذا كنت خارج السعودية، فستحتاج للاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

SSC1 SD

SSC1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC1 SD سيكون أمامك خيار واحد للتعليق على مباراة الهلال والأخدود وهو المعلق عبد الله المغربي.

أما من خلال قناة SSC1 HD، فيمكنك متابعة المباراة بصوت عبد الله الحربي أو نور الدين آيت علي.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: برونو نيفيز، سلمان الفرج، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

ويدخل الزعيم مباراة اليوم، بروح معنوية كبيرة بالفوز الذي حققه خارج الديار ضد ناساجي الإيراني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل رجال المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، في تحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل الزعيم حاليًّا مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، بعدما انتزع التعاون القمة مؤقتًا برصيد 22 نقطة إثر فوزه الأخير في الجولة الحالية انتظارًا لما تسفر نتيجة لقاء الزعيم اليوم.

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المقابل يسعي الأخدود، إلى تحقيق المفاجأة وإيقاف قطار الزعيم بنتيجة إيجابية.

ويحتل نادي الأخدود، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط.

يحمل جورجي مندوسا، المدير الفني للفريق، في جعبته العديد من اللاعبين الجيدين، مثل الكاميروني لياندر تاوامبا والنيجيري جودوين سافيور، والكولومبي سيباستيان بيدروزا والجورجي سولومون كفيركفيليا والروماني اندريه بوركا ومواطنه فلورين تاناسي والإسباني أليكس كولادو.

أما الهلال فيشهد صحوة أزعجت بعد هجوم جماهيره الأخير بسبب تخبط النتائج التي ساهمت في ضياع نقطتين أمام ضمك، وحقق فوزين على الشباب في الدوري ونساجي الإيراني في الآسيوية، ويبحث الليلة عن فوزه السابع للمحافظة على الصدارة.