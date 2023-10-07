مطالبات بتوسعة طريق العيص ومنع الشاحنات

جدد حادث وفاة معلمة وإصابة 6 على طريق العيص – ينبع مطالبات الأهالي بتطوير الطريق وزيادة الرقابة عليه لما يشهده من حوادث متكررة بسبب انتشار الحيوانات السائبة، إضافة إلى ضيق الطريق واستخدام الشاحنات للطريق بصورة مستمرة هربا من الميزان.

الدفاع المدني

كان الأهالي فجعوا بالحادث صباح الثلاثاء بعد اصطدام مركبة المعلمات بسيارة يقلها طالب على الطريق وتعرض الناقلة إلى الانقلاب ووفاة إحدى المعلمات وإصابة أربعة، بالإضافة إلى سائق الناقلة و«الطالب»، وسبق الحادث بقليل نزول إحدى المعلمات من الناقلة إلى مدرستها في الفقعلي وأثناء التوجه إلى المدارس الأخرى بالمثلث على طريق الرابط بين العيص وينبع وقع الحادث بين الناقلة ومركبة الطالب، وتدخلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لنقل المصابين وفك المحتجزين، فيما تدخل طيران الإسعاف الجوي في نقل حالة معلمة إلى مدينة مستشفى الملك سلمان بالمدينة المنورة لتلقي العلاج.

حالة صحية

كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أن مستشفيات التجمع استقبلت 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.

وبين حموده أنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف أن إحدى الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل 6 حالات إلى المستشفيات، منها حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس حالات شهدت إصابات متوسطة، تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، وحالة إلى مستشفى العيص، والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.