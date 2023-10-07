الباحة تتجاوز جدة في مساكن العمال

تفوقت الباحة على جدة في مساكن العمال الصالحة للسكن، إذ حلت ثانيًا بعد الرياض، بإجمالي 2468 مسكنًا بنسبة 23%، بينما كان نصيب جدة وحائل صفر مساكن صالحة للسكن تمت زيارتها من صحة البيئة العام الماضي.

وسيطرت الرياض على أكثر مساكن العمال الصالحة للسكن، فيما حصدت جدة وحائل صفر مساكن للعمال صالحة للسكن، في وقت فاقت زيارات صحة البيئة للأماكن العامة، زيارات مصادر المياه، والمؤسسات الصحية، إذ بلغ عدد الزيارات للأماكن العامة 82.895 ألف زيارة، مقابل 57.841 ألف زيارة لمصادر المياه، و9817 زيارة للأماكن العامة.

20 ألف عينة

كشف تقرير وزارة الصحة لأنشطة صحة البيئة للعام الماضي، فحص 20.513 ألف عينة مياه، وبلغ إجمالي عدد العمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية 88.802 عامل، وعدد مساكن العمال الصالحة للسكن التي تمت زيارتها 10.731 ألف مسكن، وحصدت جدة وحائل صفر مساكن العمال الصالحة للسكن والتي تمت زيارتها، وحلت القريات ثانيا بإجمالي 6 مساكن، والشرقية ثالثا بإجمالي 7 مساكن، وتبوك رابعا بإجمالي 14 مسكنا، وحفر الباطن خامسا بإجمالي 30 مسكنا.

42 % الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مساكن العمال الصالحة للسكن، حيث بلغ إجمالي المساكن الصالحة 4477 بنسبة 42%، وحلت الباحة ثانيا، بإجمالي 2468 بنسبة 23%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 1807 بنسبة 17%، والقصيم رابعا، بإجمالي 492 بنسبة 5%، والطائف خامسا، بإجمالي 258 بنسبة 2%.

عينات مفحوصة

تصدرت المدينة المنورة عينات المياه المفحوصة، حيث بلغ إجمالي عينات المياه المفحوصة 6968 بنسبة 34%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 4005 بنسبة 20%، والطائف ثالثا، بإجمالي 1945 بنسبة 9%، والرياض رابعا، بإجمالي 1355 بنسبة 7%، والأحساء خامسا، بإجمالي 1175 بنسبة 6%.

المدينة تتصدر

تصدرت المدينة المنورة زيارات مصادر المياه، حيث بلغ إجمالي الزيارات 37.122 ألف زيارة بنسبة 64%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 4325 زيارة بنسبة 7.47%، والرياض ثالثا، بإجمالي 3873 زيارة بنسبة 7%، وحائل رابعا، بإجمالي 3771 زيارة بنسبة 6.51%، والطائف خامسا، بإجمالي 2110 زيارات بنسبة 4%.

الأعلى مساكن صالحة

الرياض

4477

%42

الباحة

2468

%23

المدينة المنورة

1807

%17

فحوصات

20.513 عينات مياه

88.802 عامل فحصول للشهادات الصحية

10.731 مسكنا

مصادر المياه

37.122 زيارة

%64

العاصمة المقدسة

4325

%7.47

الرياض

3873

%7

حائل 3771

%6.51

الطائف

2110

%4