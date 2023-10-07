انت الان تتابع "الصحة الفلسطينية": 198 قتيلاً و1610 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 1:14 مساءً

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 198 قتيلاً و1610 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، وكانت "الصحة" أعلنت، مقتلَ "161" فلسطينيًّا، وإصابة "931" آخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة. واستقبل مستشفى غزة "35" شهيدًا، وما يقارب "160" إصابة، وفي خان يونس "45" شهيدًا وما يقارب "180" إصابة، وفي الشمال "40" شهيدًا وما يقارب 200 إصابة، والوسط "29" شهيدًا وما يقارب "311" إصابة، وفي رفح "12" شهيدًا وما يقارب "80" إصابة. وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة" حالةَ الطوارئ في كافة المستشفيات الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة الفلسطينية": 198 قتيلاً و1610 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.