انت الان تتابع عودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 1:36 مساءً

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم السبت، بعودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء؛ بسبب الوضع الأمني، عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفتت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية إلى أنه حتى الآن عاد حوالى 6000 إسرائيلي كانوا يقضون إجازة في سيناء إلى إسرائيل عبر معبر طابا. ويأتي ذلك عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية. وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف، واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وأسروا عددًا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.